Le circuit d'entraînement de motocross de Loon-Plage va s'agrandir

Un circuit ouvert toute l'année

Jusqu'à 800 pilotes les week-end avant l'Enduropale

Loon-Plage : Milko Potisek a survolé la Ronde des Sables

C'est l'incontournable et unique site d'entraînement sur sablepour les amateurs et professionnels de sports mécaniques (motos et quads). Le terrain "Circuit Bernard-Gouvart", de, près deva s'étendre et s'embellir. L'information annoncée par nos confrères de Delta FM nous a été confirmée par Franck Gonsse, président du circuit depuis novembre 2017: "C'est une très grosse ambition pour l'avenir des sports mécaniques dans le Dunkerquois".Les travaux vont débuter dans le courant du mois de février. Le site actuel de vingt deux hectareset offrir ainsi aux vingt mille usagers annuels en plus du circuit de sable de, un second circuit en terre. Un extension completée par de nouveaux bâtiments d'accueil et des aménagements du parking.Le terrain a ouvert en 2002, emploie aujourd'hui 4 salariés et est géré par l', association de développement des activités de sports mécaniques dont son président Franck Gonsse se dit "heureux d'avoir le soutien des collectivités pour mener à bien ces travaux". En l'occurrence, laà hauteur de 900 000 euros et la région Hauts-de-France."C'est une bonne nouvelle pour le sport ! La fréquentation ne fait qu'augmenter. Il va falloir du personnel pour gérer mais c'est super. Cela montre que notre sport a de l'avenir, qu'il peut respecter l'environnement. C'est le message que je porte partout dansle monde ", se réjouit Adrien Van Beveren,Le lancement des travaux est espéré avant fin février et devrait débuter par les parkings. A terme, pour Franck Gonsse, "L'objectif c'est d'étendre le lieu, apporter aux gens un circuit de terre et faire tourner l'association toute l'année". Et ce gros chantier à venir n'aura pas d'impact sur sur la tenue de l'évènement sportif de l'automne :. Sept cents pilotes y sont attendus.