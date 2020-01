Coca-Cola annonce un gros investissement dans son usine de Socx-Dunkerque

Nouvelles boissons

Coca-Cola et la France, une histoire qui dure depuis plus de 100 ans avec un engagement qui ne s’est jamais démenti. Pour François Gay-Bellile, président de Coca-Cola France, « la France a de nombreux atouts » https://t.co/1YqsizFZWy — Coca-Cola France (@cocacolafr) January 15, 2020

"Une ligne d'embouteillage aseptique de pointe" va être installée en 2020 sur le site de Coca-Cola Dunkerque-Socx. C'est ce que le groupe américain a annoncé ce dimanche à la veille de "Choose France", manifestation consacrée à l'attractivité de la France pour les investissements étrangers.Le groupe américain Coca-Cola et son embouteilleur en France prévoient plus généralement d'investir ensemble jusqu'à un milliard d'euros sur cinq ans. "L'annonce d'aujourd'hui démontre notre engagement continu envers la France en apportant une contribution durable à l'économie et à la société pour les années à venir", a déclaré le PDG du groupe américain, James Quincey, cité dans un communiqué. Ce plan d'investissement fera l'objet d'une rencontre entre James Quincey et le Président Emmanuel Macron lundi dans le cadre de "Choose France", organisé à Versailles.Coca-Cola European Partners (CCEP), embouteilleur indépendant dont le groupe américain Coca-Cola ne détient que 18%, a ainsi prévu d'investir 500 millions d'euros pour renforcer encore son réseau de production et de distribution. CCEP, a déjà investi 350 millions d'euros depuis 2013 dans ses cinq usines en France, dont Dunkerque-Socx.En 2019, l'usine nordiste a été choisie pour produire "Signature Coca Mixers", un nouveau produit destiné à faire des cocktails.L'investissement de un milliard d'euros en France permettra également "d'introduire une plus grande quantité de matériaux recyclés dans les bouteilles ou les canettes et de remplacer le plastique par le carton pour les emballages secondaires", assure-t-il. En parallèle, Coca-Cola Company, la maison-mère américaine, va investir 500 millions d'euros pour "soutenir le développement de ses marques actuelles et introduire de nouveaux produits sur le marché français".Après le lancement de Fuze Tea et l'acquisition de la marque française de boissons aux fruits Tropico en 2018, Coca-Cola compte "renforcer sa position de leader" et "accélérer son entrée dans de nouvelles catégories de boissons", selon le texte. "Ces investissements permettront de soutenir le développement de ses marques dans les médias, par des expériences de marques ou par des partenariats stratégiques, comme le soutien aux Jeux Olympiques de Paris 2024", souligne le communiqué.Plus de 2800 personnes travaillent pour Coca-Cola en France selon l'entreprise. L’usine de Socx, la plus importante en Europe, emploie environ 400 salariés. Chaque jour, le site produit plus de 5 millions de canettes et de bouteilles.