Coca-Cola Socx investit dans une nouvelle chaîne de production

Bonne nouvelle pour l'emploi dans le Dunkerquois. L'usine Coca-Cola de Socx (près de Bergues dans le Dunkerquois) a annoncé l'installation d'une nouvelle chaîne de production, la 7ème du site.



"Coca-Cola European Partners France (CCEP France), principal producteur et distributeur de boissons rafraîchissantes sans alcool en France, va investir 19 millions d’euros dans une nouvelle ligne de production de bouteilles en verre dans son usine de Socx (59). Ce projet entraineraît la création de 23 postes", écrit l'entreprise dans un communiqué.

En 2019

L'usine ne produit pas seulement le Coca-Cola, la boisson phare, mais cherche à continuer à diversifier sa production : Fanta, eau, jus... La boisson "Fuze Tea", en bouteilles de verre, sera notamment produite sur cette nouvelle ligne dont la mise en fonctionnement est prévue pour le premier semestre 2019.



Inauguré en 1989, Socx est le plus grand site de production de Coca-Cola European Partners en France, avec 6 lignes de production. "Avec 11 marques et 200 références, l’usine de Socx produit 110 millions de caisses unitaires chaque année", écrit l'entreprise..