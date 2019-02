15h45 🔴 Un bagage abandonné a été repéré devant la gare de Dunkerque Par mesure de sécurité, le trafic a été interrompu pour permettre l’intervention des services de sécurité.



+ d’informations rapidement. — TER Hauts-De-France (@TERHDF) 16 février 2019

Un bagage abandonné aux alentours de 14h30, à l'entrée de la gare de Dunkerque, a interrompu la circulation des trains pendant près d'une heure. Deux étaient en attente de départ et les arrivées ont été retardées.Les démineurs sont intervenus vers 16h30, et les voyageurs étaient à nouveau autorisés à accèder aux quais. Des retards sont à prévoir pour les trains au départ et à l'arrivée de Dunkerque, le temps que la situation reviennent à la normale.