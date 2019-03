Comment l'implantation d’une antenne-relais au milieu d'un lotissement sème la zizanie à Ghyvelde

Rififi à la mairie

"Cesser les travaux coûte que coûte"

"Ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais". C'est la promesse de Patrick Vanbockstael, un habitant des Moëres, petit village de la commune de Ghyvelde, collé à la frontière belge. Avec de nombreux riverains, parmi les 1 000 que compte le village, Patrick se mobilise pouren plein milieu de son lotissement, à une dizaine de mètres de son logement.Les travaux ont commencé mercredi 13 mars et à ce moment,. "En voyant les engins de chantier, je suis allé parler aux ouvriers pour savoir ce qui allait être construit. Et c’est là que j’ai appris qu’il s’agissait d’une", assure Patrick Vanbockstael, agriculteur et farouche opposant au projet.L’antenne va être implantée par l’opérateur Orange sur un bâtiment appartenant à France Télécom. Elle permettra, permettant l'accès à internet sur les téléphones portables. Et l’entreprise le martèle :. "Nous allons maintenir cette implantation, annonce le service communication du Nord Pas-de-Calais. Tous les clients ont le droit à une couverture internet de qualité, ce qui n'est pas le cas aux Moëres car."Et c’est justement ce qui inquiète les habitants, car, s’agissant d’un terrain privé pour lequel aucune autorisation n’est nécessaire. Malgré cela, ils comptent bien en arriver là avant la mise en service de l'antenne, prévue dès l'été 2019. Du côté de Ghyvelde, commune à laquelle est rattachée Les Moëres,. "Une riveraine m'a informé du début des travaux alors que je suis le maire. Vous vous rendez compte ?", clame Jean Decool, maire sans étiquette de Ghyvelde.En cause selon lui : uneentre le maire délégué des Moëres, Hervé Laniez, et sa ville de rattachement, Ghyvelde. Hervé Laniez aurait, d'après Jean Decool,. Contactée par France 3, la mairie déléguée n'était pas joignable ce jour. Mais chez Orange, le son de cloche n'est pas tout à fait le même : l'opérateur confirme avoirmais affirme également s'être rapproché des élus de Ghyvelde en novembre, ce que la municipalité réfute.Les habitants, qui se sont déjà, semble résignés mais ne perdent pas espoir. "Pour eux, c’est plus simple de la construire sur leur terrain,", lance Patrick Vanbockstael. Et ce qui les inquiète par-dessus tout ce sont les risques sanitaires liés à cette antenne : "Quand j’habitais à Dunkerque, j’avais souvent des maux de têtes. Les médecins m’ont dit que c’était peut-être. C’est vrai que là-bas, il y avait 300 antennes relais et".Inquiétude d’autant plus forte que l’agriculteur a deux enfants en bas âge. Mais comme le rappelle Orange, aucune étude scientifique ne prouve que ces émetteurs aient une incidence sanitaire. ", rappelle le service communication de l'entreprise. Il y a bien, mais nous sommes toujours en-dessous des seuils maximum autorisés".Peu importe pour le maire de Ghyvelde :, lance-t-il. Malgré les autorisations obtenues par Orange ? Les réunions avec la municipalité ? "Oui,", martèle Jean Decool. En attendant,il y a 2 jours par les habitants pour protester contre ce projet, elle a recueillice mardi soir. Mais pas de quoi faire plier l'opérateur qui a commandé ces travaux : "Si une demande d'injonction est faite, le préfet tranchera. En attendant,".