Confinement : un dunkerquois de 22 ans condamné à 2 mois de prison ferme après quatre contrôles sans attestation

[#COVID19 - #Interpellation]

Samedi à #Dunkerque, le mis en cause âgé de 22 ans, est de nouveau contrôlé sans #attestation valable par les policiers.

▶️ Interpellé et jugé en comparution immédiate

⚖️ 2 mois de prison ferme et incarcéré (+ 6 mois ferme pour exécution de 2 peines) pic.twitter.com/TIKiPNrMHq — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) November 16, 2020

Quatre personnes condamnées en une semaine à Dunkerque

J’ai demandé aux préfets de faire davantage respecter les règles du confinement. Il y a eu 12 000 verbalisations dans les dernières 24h.



Si chacun respecte les règles sanitaires, nous sortirons le plus vite possible du confinement. #COVID19 pic.twitter.com/mD3JOtmT3P — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 13, 2020

Un jeune homme contrôlé à Dunkerque sans attestation pour la quatrième fois a été condamné le week-end dernier à deux mois de prison ferme, en sus de l'exécution de deux peines antérieures, et a été incarcéré, a annoncé la police sur Twitter.Ce jeune homme, dont le casier judiciaire comporte 12 condamnations, a été contrôlé vendredi pour la quatrième fois dans la rue en quelques jours, sans pouvoir présenter d'attestation ou donner de justification à sa présence, a précisé le procureur de Dunkerque, Sébastien Piève.Il a été condamné à deux mois ferme pour ces violations des règles du confinement mais est parti en prison pour 14 mois en raison de la mise en application de deux peines de 6 mois antérieures.Comme lors du premier confinement, les Français qui veulent prendre l'air, dans la limite d'une heure, faire des courses ou encore se rendre à leur travail, doivent se munir d'une attestation temporaire, sous peine d'une amende de 135 euros.En cas de récidive dans les quinze jours, le montant de l'amende monte à 200 euros. Trois infractions en 30 jours font basculer vers un délit passible de 3.750 euros d'amende et six mois de prison.Si ces violations répétées restent relativement rares par rapport à la masse des contraventions, en une semaine, quatre personnes ont été condamnées dans le ressort du tribunal judiciaire de Dunkerque, a expliqué le procureur.Outre le jeune homme incarcéré, deux personnes ont écopé de travaux d’intérêt général et une troisième, déjà condamnée pour violation du premier confinement au printemps et donc en état de récidive légale, a également été condamnée à deux mois de prison ferme.