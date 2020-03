Coronavirus / Carnaval de Dunkerque : l'annulation du bal des Gigolos Gigolettes est “une catastrophe financière”

Carnaval de Dunkerque : l'annulation du bal des Gigolos Gigolettes est "une catastrophe financière"

Interview d'Erick Verlet, organisateur du bal des Gigolos Gigolettes, par Simond Colaone et Antoine Morvan.

Une bande improvisée la nuit dernière

Le bal est annulé en raison du #Coronavirus? Une bande nocturne s'est improvisée à minuit dans les rues de #Dunkerque avec des milliers de carnavaleux. La police a joué le jeu en escortant. Un fumi a été craqué (interdiction de carnaval en cours d'élaboration 😂) #COVID19france pic.twitter.com/1tQnBOWv2T — Florent Caffery (@flocaffery) March 1, 2020

Alors que la bande de Malo a lieu ce dimanche comme prévu, tout comme la Nuit de la Violette, le bal des Gigolos Gigolettes, lui, a dû être annulé samedi soir au Kursaal de Dunkerque, en raison de l'épidémie de coronavirus et de l'arrêté préfectoral interdisant jusqu'au 14 mars tout rassemblement de plus de 5000 personnes "dans des milieux confinés".Plus de 8000 carnavaleux y étaient attendus pour faire la fête. "C'est une catastrophe financière", déplore ce dimanche matin Erick Verlet, président de la Jeune France qui organise le bal et va devoir rembourser désormais les places réservées."Nous sommes une association, un choeur d'hommes qui a été fondée en 1864, et nous faisons ce bal des Gigolos Gigolettes depuis une centaine d'années. Il a été interdit pendant les guerres mondiales et la Guerre du Golfe (en février 1991 NDR), mais sinon, on a toujours pu faire le bal. Pour nous, c'est l'essentiel de nos recettes.""Nous avons trois salariés", poursuit-il. "Nous ne bénéficions d'aucune autre subvention. Nous avons un mécénat culturel et philanthropique très développé et qui, cette année, est donc en péril".Le budget d'organisation du bal des Gigolos Gigolettes était cette année d'environ 250 000 euros.Les carnavaleux qui devaient participer au bal des Gigolos Gigolettes ont improvisé à la place une bande nocturne à l'extérieur du Kursaal puis dans les rues de la ville. Une bande que certains ont surnommé ironiquement le "Carnavirus de Dunkerque".Si contrairement au bal des Gigolos Gigolettes, la bande de Malo peut avoir lieu ce dimanche, c'est parce qu'elle se déroule en extérieur. La Nuit de la Violette, organisée à partir de 22h au Kursaal par l'Amicale des sapeurs-pompiers de Malo, est également maintenue car "seules" 3000 personnes y sont attendues.En revanche, d'autres rendez-vous du Carnaval de Dunkerque pourraient subir le même sort que les Gigolos Gigolettes, notamment le bal du Sporting le samedi 7 mars et celui du Printemps, prévu la semaine suivante, le 14 mars.