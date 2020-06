VIDEO. Coronavirus - Déconfinement : à Dunkerque, retour à la piscine

Désormais pour pouvoir accéder aux bassins de la piscine Paul-Asseman à Dunkerque, il faut réserver son créneau. Depuis lundi, les nageurs peuvent à nouveau pratiquer leur discipline favorite à condition d'avoir anticipé. 1h30 de baignade pour une fréquentation limitée à 40 personnes.

Mesures sanitaires

La piscine a été divisée en 2. Seuls 2 nageurs par ligne sont autorisés et il faut respecter le mètre de distance, sinon c'est le rappel à l'ordre. "Faut faire attention, mais c'est sympa quand même qu'il y ait un nombre limité dans les lignes", se réjouit un nageur. "Ça fait 3 mois que j'attends ce moment",explique un autre. "3 mois que je ne fais plus de sport !".

Réouverture de la piscine Paul-Asseman à Dunkerque après le confinement

Reportage de Maïna Sicard-Cras et Jean-Marc Vasco.

Et entre chaque séance de nage intensive ou de détente, les agents de la piscine effectuent un nettoyage complet de l'établissement.

"Le principe d'une piscine, c'est qu'elle est désinfectée et désinfectante rassure , donc il n'y a pas de risque au niveau de l'eau de la piscine. En revanche, on fait un nettoyage complet au niveau des douches et des cabines", explique Anne Cagna, directrice des sports de la ville de Dunkerque.

La piscine Paul-Asseman propose 6 créneaux de nage par jour , de quoi ravir les Dunkerquois.