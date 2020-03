Coronavirus : Dunkerque, Denain, Fourmies... les villes s'organisent pour la livraison de produits à domicile

Des courses de première necessité

Avec la crise du coronavirus et le confinement, les personnes âgées peuvent se sentir encore plus fragilisées. Isolées de leur famille et de leurs amis, leur quoitidien est devenu très difficile et l’épidémie complique énormément le lien que les associations ont pu tisser avec les plus fragiles d'entre eux.Dans de nombreuses communes de la région, les mairies et les centres communaux d'action sociale (CCAS) tentent de maintenir par tous les moyens le lien avec les aînés, mais pas seulement.À Dunkerque, le CCAS a ouvert dès le début du confinement une plateforme téléphonique à destination des seniors. Il propose aujourd'hui un service gratuit de livraison de courses aux plus de 70 ans, durant la période de confinement."Nous avons l'habitude de suivre tout au long de l'année plusieurs centaines de personnes agées. Mais aujourd'hui, l'isolement en raison du confinement fait que de nombreuses familles ne peuvent plus se rendre régulièrement chez leurs parents. Alors pour éviter aux personnes de se déplacer et de se mettre en danger, nous proposons de prendre en charge la commande et la livraison des courses pour toutes les personnes de plus de 70 ans de notre commune" explique Claire Bouchart, directrice du CCAS de Dunkerque.



Un dispositif s'organise afin que les seniors ne manquent de rien : par téléphone, la personne âgée ou un de ses proches pourra faire part de ses besoins, en priorité des produits de première nécessité, alimentation, croquettes pour animaux et hygiène.



En partenariat avec un supermarché du territoire, le CCAS organise la commande des courses demandées et avec toutes les précautions sanitaires. Les quatre agents municipaux qui assurent la livraison seront dotés d’attestations pour éviter toute fraude.



⚠️Pour rompre la solitude imposée par la situation sanitaire, le #CCAS a mis en place une #PlateformeTéléphonique dédiée aux seniors et à leurs familles. 👉 Contact :

☎️ Au 03.28.58.93.88

➡️ Du lundi au vendredi

➡️ De 9h à 12h et 14h à 17h

Infos : https://t.co/5W3fZ0HpyS pic.twitter.com/JousqSn8RF — Ville de Dunkerque (@Dunkerque) March 24, 2020

"Plus de 200 personnes fragiles et isolées sont suivies par nos services tout au long de l'année, avec ce nouveau dispositif gratuit, nous espérons toucher les 12 000 habitants de plus de 70 ans qui vivent sur Dunkerque. Les demandes du jour, passées avant midi, seront livrées le lendemain à leur domicile. Seul le réglement des courses sera demandé par chèque sur présentation de la facture. Nous signalons aux personnes agées les commerçants de leur quartier qui proposent eux aussi des livraisons comme les boulangers ou les bouchers. Un service parfois méconnu des habitants," précise Claire Bouchart.

Des courriers ont été adressés dans les boîtes aux lettres pour faire connaitre ce service au plus grand nombre d'habitants de la commune de Dunkerque. "Un courrier accompagné d'un memo à afficher sur son frigo qui rappelle les numéros d'urgence et les symptômes de la maladie". Les équipes du CCAS de Dunkerque continuent d'assurer les services habituels de portage de médicaments, de livaison à domicile de plus de 350 repas et d'aide aux déplacements médicaux. Pour activer ce service de livraison de courses contactez la plateforme au 03 28 58 93 88, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h.



Déplacements occasionnels gratuits

La @Ville_Denain mobilisée contre le #COVID19 : retrouvez ici tous les éléments pratiques déclinés localement. Prenez soin de vous et surtout #restezalamaison pic.twitter.com/VfICXgH3hd — Ville de Denain (@Ville_Denain) March 30, 2020

Recherches de bénévoles partout

Pour contacter les services municipaux: merci de privilégier le téléphone 03.20.63.07.50 ou https://t.co/KmNz98qT9E . Nous restons également disponibles via les différents Réseaux Sociaux — Ville de Saint-André (@StAndre59350) March 16, 2020