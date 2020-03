Coronavirus - Dunkerque : masques, gel, gants... Entreprises et particuliers ont répondu à l'appel de la ville

⚠️ #DONS des entreprises et des dunkerquois pour les #PersonnelsSoignants ⚠️

L'appel lancé le 18 mars dernier par Patrice Vergriete a semble-t-il été bien entendu. Le maire de Dunkerque avait demandé aux entreprises de l'agglomération de donner du matériel médical , afin de le redistribuer aux personnels soignants qui en manquent, notamment les libéraux.Ce 25 mars, une centaine de donateurs avaient répondu à l'appel (90% d'entreprises et administrateurs, 10% de particuliers) et d'importantes quantité d'équipements ont été recueillies :43.618 masques FFP2, 240 masques FFP3, 78.631 masques chirurgicaux, 62.930 gants, 2879 gels hydroalcooliques (grands flacons), 8370 charlottes, 1641 combinaisons, 18.870 sur-chaussures (ou sur-bottes), 5981 boîtes ou bidons de lingettes, 32 flacons de désinfectants, 357 paires de lunettes et 1 casque, 1538 blouses, 22 bidons de savon, 10 kits amiante, 5 cartons de tabliers, 1 bidon d’acide et 500 capuches !Médecins, infirmiers, ambulanciers ou encore pharmacies manquent cruellement de masques, gel ou gants entre-autres. Ce 25 mars, plus de 25O cabinets médicaux situés dans 15 communes du Dunkerquois avaient pu recevoir des équipements :3 700 masques FFP2 + 2 300 masques chirurgicaux + 71 gels + 68 boîtes de gants pour les médecins.5 000 masques FFP2 + 72 gels + 57 boîtes de gants pour les infirmières.1 200 masques chirurgicaux + 51 gels + 71 boîtes de gants pour les ambulanciers7 556 masques FFP2+ 32 699 masques chirurgicaux+ 909 gels + 5 900 gants + 500 charlottes + 200 sur-chaussures+ 100 combinaisons pour les foyers, EPHAD et structures d’aide à domicile.Si les dons ont été nombreux, la collecte se poursuit et l'appel à la solidarité est maintenu par la ville de Dunkerque.Ce jeudi, c'est le groupe pharmaceutique Minakem qui va donner des masques et du gel aux hôpitaux de la régionLes masques FFP2 et chirurgicaux, le gel hydroalcoolique, les gants et surtout les surblouses et combinaisons à usage unique manquent toujours aux personnels soignants du Dunkerquois, indique la mairie.