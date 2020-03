Coronavirus - Dunkerque : ouverture d'un centre d'appels pour veiller sur les séniors isolés

Volontaires formés

Les services de la mairie de Dunquerque ont déjà identifié 200 personnes, répertoriées dans le cadre du plan canicule, mais appellent les autres séniors isolés ou leurs familles à se manifester. Ils peuvent désormais bénéficier d'un numéro d'écoute mis à leur disposition."Chacun d’entre eux sera appelé chaque jour. Cet échange individuel permettra d’identifier rapidement des situations qui nécessitent une intervention et, plus généralement, d’apporter une aide dans la vie quotidienne", indique la municipalité dans un communiqué.Ainsi, les personnes qui en feront la demande pourront bénéficier d'une assistance sociale exceptionnelle, assurée par des professionnels volontaires spécialement formés à toutes les questions relatives au Covid-19.Livraisons de courses, déplacement médicaux... Là-aussi, les séniors concernés pourront être assistés, précise la ville de Dunkerque. "L’objectif est de faciliter la vie, mais aussi d’adoucir l’isolement et d’abaisser l’anxiété, grâce à un contact humain et solidaire", dit le communiqué.Pour activer ce service, ou pour en faire bénéficier un proche, il suffit de se faire connaître auprès du CCAS en contactant la plateforme au, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h.