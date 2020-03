Coronavirus : “Pensez à nous ! Restez chez vous”, le message direct des personnels de l’hôpital de Dunkerque

Message de nos camarades du CHD #Dunkerque . Courage à vous. pic.twitter.com/iNHmFgDFlX — UL CGT DUNKERQUE (@ULCGTDUNKERQUE) March 17, 2020

La photo est toute simple, le message aussi. Mais il a semblé important de le rappeler avec force : "Pensez à nous ! Protégez-vous ! Restez chez vous ! Pensez à vous !". Le personnel du 3e sud du Centre hospitalier de Dunkerque a publié ce message sur les réseaux sociaux.Il fait bien sûr aux consignes strictes désormais en vigueur dans toute la France : pas de déplacements inutiles, confinement le plus total possible . Un confinement qui met du temps à rentrer dans certaines têtes. Samedi soir, des carnavaleux dunkerquois ont bravé les interdictions et ses sont rassemblés à plusieurs dizaines de personnes. Des images qui ont beaucoup choqué Selon Le phare dunkerquois , On dénombre actuellement trois cas de coronavirus confirmés et 16 suspicions à Dunkerque. 19 personnes qui sont actuellement hospitalisés au Centre hospitalier de Dunkerque.Dans toute la France, d'autres hôpitaux font passer le même message, comme en témoignent de nombreuses publications sur les réseaux sociaux.