Coudekerque-Branche : un homme de 37 ans reconnaît avoir tué son amante de 13 coups de couteau

Déjà connu pour des violences conjugales

Linformation a été gardée secrète jusqu'ici. Le 3 juillet dernier, un homme de 37 ans a été interpellé par la Police judiciaire. Il est soupçonné d'avoir tué une femme de 47 ans à Coudekerque-Branche , indique une source proche du dossier.Les faits remontent au 27 juin dernier. La victime est découverte morte chez elle par un membre de sa famille. Elle est sur son lit, lardée de coups de couteau.La PJ de Lille est saisie de l'enquête. Les enquêteurs de l'antenne de Coquelles établissent rapidement, grâce notamment à l'autopsie, que la mort remonte à 2 à 4 jours. Un travail est réalisé sur la téléphonie et l'informatique. Il permet de remonter à la piste d'un homme de 37 ans, avec qui la victime, placée sous tutelle, était en relation depuis quelques temps.L'individu est déjà connu des services de police pour violences conjugales, menaces de mort, appels malveillants... La police scientifique a retrouvé son ADN et ses empreintes sur les lieux du crime.Placé en garde à vue, il a passé des aveux circonstanciés. Il a expliqué avoir passé la nuit avec la victime. Une dispute aurait éclaté au petit matin. Il s'est saisi d'un couteau et s'en est servi à 13 reprises.Il a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire le 5 juillet dernier.En dehors de ce meurtre, 75 femmes ont été tuées depuis le 1er janvier par leur compagnon ou ex-conjoint, selon le décompte du collectif "Féminicides par compagnon ou ex".