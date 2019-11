Coupe de France : l'USL Dunkerque (N1) élimine Le Havre (L2)

[❤️] Merci à tous les supporters qui ont répondu présent au stade Océane ! #TousUSLD 🔵⚪👊 pic.twitter.com/dX6e3Qq6lp — USL DUNKERQUE (@usldunkerque) November 15, 2019

Actuellement 2de National 1 (3division), les Dunkerquois ont réalisé un exploit vendredi soir en Normandie en éliminant un club de l'échelon supérieur au 7tour de la Coupe de France. L'USLD a en effet battu Le Havre, 9de Ligue 2, sur le très beau score de 1-3.C'est Randi Goteni qui a ouvert la marque à la 26minute pour les Nordistes, avant que les Havrais n'égalisent juste avant la mi-temps par Romain Basque (39minute). Dunkerque a su faire la différence en seconde période grâce à un doublé de Mohamed Bayo (66et 84minutes), entré en cours de jeu.Le 7tour de la Coupe de France se poursuit ce samedi et dimanche, avec 24 autres clubs des Hauts-de-France en lice et plusieurs derbies.