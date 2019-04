Coupure d'eau potable à Dunkerque : des bouteilles sont distribuées à la population

19 communes concernées

⚠️Rupture de canalisation d’eau à #Dunkerque.

🛑Le préfet du #Nord active le centre opérationnel départemental et recommande de :

➡️ne pas consommer l’eau du robinet

➡️limiter au strict nécessaire leur utilisation en eau (arrosage…) 💧

Info : https://t.co/qK70wNMC7m pic.twitter.com/xEMe4povTu — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) 26 avril 2019

Une distribution de bouteilles d'eau est organisée ce samedi matin dans plusieurs mairies de Dunkerque, suite à la rupture jeudi d'une canalisation d'eau potable. L'eau est depuis impropre à la consommation dans le Dunkerquois, le temps des réparations. Les habitants ont droit à une bouteille par jour et par personne."Ces travaux de réparation risquant de durer, une canalisation de secours a d’ores et déjà été mise en service pour éviter toute coupure d’eau sur les communes concernées. L’Agence régionale de santé a diligenté des analyses bactériologiques afin de vérifier la qualité de cette eau. Elles sont en cours", a fait savoir vendredi soir la préfecture du Nord. Les résultats de ces analyses ne devraient pas être connus avant lundi matin, indique la mairie de Dunkerque.Les 19 communes concernées par le problème sont : Armbouts-Cappel, Bergues, Bray-Dunes, Cappelle-La-Grande, Coudekerque-Branche, Dunkerque, Ghyvelde, Grande-Synthe, Fort-Mardyck, Hoymille, Leffrinckouque, Les Moeres, Loon-Plage, Mardyck, Saint-Pol-sur-Mer, Spycker, Téteghem-Coudekerque-Village, Uxem et Zuydcoote.La ville de Dunkerque précise que les personnes ayant des difficultés à se déplacer pour s'approvisionner en eau peuvent prendre attache avec leur mairie de quartier, afin que la distribution puisse leur être assurée.