Covid-19 : deux patients en réanimation à l'hôpital de Dunkerque transférés en dehors de la région, une première

La situation est critique. Alors que la Communauté urbaine de Dunkerque enregistre désormais un taux d'incidence record supérieur à 1000, l'hôpital de la ville est totalement saturé. Le taux de positivité des tests dépasse les 13%, tandis que 9 tests positifs sur 10 sont aujourd'hui reliés au variant anglais.

VIDÉO. Confinement le week-end à Dunkerque : ville-fantôme pour la troisième fois en moins d'un an

Depuis le 1er février, 79 transferts de patients en réanimation ont eu lieu vers les autres hôpitaux de la région. Mais un niveau supplémentaire a été franchi ce mardi 2 mars.

Dans la matinée, deux patients en réanimation accueillis dans les services de l'hôpital de Dunkerque ont été héliportés vers le CH du Havre, en Normandie. Ce sont les premiers transferts effectués en dehors de la région depuis le début de l'année.

Merci aux hôpitaux de Normandie du soutien à Dunkerque et aux hauts de France . Transferts héliportés vers Le Havre et Rouen menés par les SAMU de Lille Amiens et Rouen .

