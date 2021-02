Covid-19 : Dunkerque demande la fermeture des collèges et lycées

Les maires de la communauté urbaine de Dunkerque (Nord) ont demandé vendredi aux autorités de fermer les collèges et lycées une semaine avant les vacances scolaires, "suite aux alertes de reprise épidémique" du Covid-19 et du variant anglais sur ce territoire.

"Afin de freiner le plus possible la circulation du virus à une semaine des vacances d'hiver, les élus ont demandé à Michel Lalande, préfet du Nord, de bien vouloir fermer dès lundi les établissements scolaires du second degré (les collèges et lycées) ainsi que la possibilité de dérogation à l'obligation scolaire pour les enfants scolarisés à l'école primaire (maternelle et élémentaire)", écrivent dans un communiqué commun les édiles des vingt communes de l'agglomération.

"Pour ne pas mettre en difficulté les familles", la communauté urbaine prévoit de "maintenir" l'accueil en centres de loisirs, "tout en demandant aux parents qui en ont la possibilité de garder les enfants chez eux ou de trouver un autre mode de garde".

Un taux d'incidence très élevé à Dunkerque

Les élus souhaitent par ailleurs "que les autorités sanitaires augmentent nécessairement le niveau d'approvisionnement en doses vaccinales du territoire", rappelant que "face à la circulation importante de variants, d'autres territoires ont pu bénéficier de ce type d'organisation".

"Cette amplification de la stratégie de vaccination est un enjeu majeur de soulagement à terme de la pression hospitalière actuellement constatée", ajoutent-ils. Mercredi soir, l'agence régionale de santé (ARS) alertait sur l'évolution "préoccupante" de l'épidémie de Covid-19 à Dunkerque et Gravelines (Nord), indiquant que le variant anglais y est très présent. Les taux d'incidence sur la communauté urbaine de Dunkerque atteignaient respectivement 485 et 424 cas pour 100.000 habitants (contre 208 au niveau national).