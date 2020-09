Covid-19 - Dunkerque : un élève testé positif, trois classes d'une école maternelle fermées

Dépistage collectif

Plus d'école jusqu'au 15 septembre inclus, pour les élèves de trois classes de la maternelle Charles Péguy à Rosendaël (Dunkerque), a-t-on appris ce lundi.Un cas positif de Covid-19 a été détecté dimanche parmi les écoliers, et l'Agence régionale de santé (ARS) a décidé de faire fermer ces trois classes, les petits ayant été réunis lors de la récréation."Un dépistage sera organisé jeudi 10 septembre au plus tard (afin d’observer le délai d’incubation moyen du virus permettant de garantir la validité du test). Le test sera pratiqué dans l’école et concernera les enfants, les personnels et les enseignants", indique la ville de Dunkerque, qui précise qu'une désinfection complète de l'établissement sera réalisée.Un dispositif va êtr eorganisé pour la garde des enfants de personnels soignants en priorité, mais aussi pour les parents "rencontrant des difficultés insurmontables pour la garde de leur enfant, selon les mêmes critères que lors du confinement", ajoute la municipalité.