Covid-19 : un joueur de l'USL Dunkerque testé positif, l'équipe refoulée de l'avion censé l'amener à Ajaccio

Premier report en Ligue 2

A l’instant nous apprenons qu’en raison d’un cas de covid à bord de l’avion le match ACA/USLD est reporté... courage aux garçons et au staff FORZA USLD — Scouarnec (@jps1804) September 12, 2020

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé ce samedi12 septembre le report du match de la 3journée de Ligue 2 entre l'AC Ajaccio et l'USL Dunkerque, prévu le jour même, en raison de l'impossibilité de l'équipe nordiste à voyager à cause d'un cas de Covid-19."En raison d'un test positif au Covid-19 d'un joueur de l'USL Dunkerque, l'équipe nordiste n'a pas obtenu de la part de la compagnie aérienne l'autorisation de décoller ce samedi matin de l'aéroport du Bourget", détaille la LFP.La rencontre devait avoir lieu samedi à 19h00 au stade Ange-Casanova. C'est la première fois cette saison qu'un match de Ligue 2 est reporté en raison du nouveau coronavirus.Marseille - Saint-Etienne, prévu pour le coup d'envoi de la Ligue 1 en août, a bien été ajourné, mais pour des raisons différentes : quatre joueurs phocéens avaient alors contracté le Covid-19, soit le seuil à partir duquel était remise en cause la tenue d'un match.Depuis, le protocole de la LFP a été allégé début septembre, l'instance autorisant les matches tant que 20 joueurs sur 30 de l'effectif sont testés négatifs. C'est la raison pour laquelle le RC Lens a bien pu affronter (et vaincre) le PSG privé d'une partie de ses stars.