Covid-19. Quatre nouveaux cas positifs à l'USL Dunkerque

[CONFERENCE 🎙 ] #USLDPFC La réaction de Frédéric Basire suite à la conférence d'avant match ! #TeamUSLD 🔵⚪👊 pic.twitter.com/0wy63aqCAL — USL DUNKERQUE (@usldunkerque) November 5, 2020

C'est par un communiqué publié ce matin que le service de presse de l'USLD a annoncé:" suite aux nouveaux tests effectués, ce mercredi 04 novembre, deux membres du staff et deux joueurs de l’effectif professionnel ont été déclarés positifs au COVID-19. Ces quatre salariés de l’USLD ont été mis en quarantaine. Ils sont d’ores et déjà forfait pour la réception du Paris FC, samedi 07 novembre à 19h, au stade Tribut."Ce midi en conférence de presse, l'entraîneur adjoint Frédéric Basire a évoqué cette nouvelle contamination, qui n'a cependant pas contrarié la préparation de l'équipe. Fabien Mercadal, en effet, est toujours en quarantaine après un test positif pratiqué la semaine dernière. Le coach dunkerquois espère retrouver le terrain vendredi et être sur le banc samedi, pour le choc contre le Paris FC de René Girard, actuel leader de Ligue 2. Un match qui sera normalement joué à huis clos.