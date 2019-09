Craywick : l'A16 coupée après un accident entre trois véhicules, une personne grièvement blessée

L'autoroute A16 est coupée dans les deux sens de la circulation suite à un accident de la route impliquant trois véhicules, sur la commune de Craywick, près de Dunkerque (Nord). Une coupure notamment liée à la pose d'un hélicoptère.



L'accident s'est produit dans le sens Boulogne-Dunkerque vers 16H45 ce lundi 2 septembre à hauteur de l'échangeur 53 "Loon-Plage". À ce stade, on ne connaît pas les circonstances de la collision, mais à l'arrivée des secours sur les lieux une personne était incarcérée dans l'une des voitures.



La victime, d'âge et de sexe inconnus, est dans un état grave et devrait être héliportée vers le CHR de Lille.