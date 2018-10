Craywick : un corps dissimulé découvert le long d'une route

Aucune piste écartée

Un corps sans vie a été découvert le long de la départementale D300 à Craywick, près de Dunkerque ce mercredi après-midi, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès de la gendarmerie.C'est un agent de la DIR qui a découvert le cadavre lors d'une opération de curage vers vers 14h30. Alors qu'il nettoie les abords de la route, qui longe également l'A16, il aperçoit une "masse difforme" au fond d'un fossé, dans un "endroit inaccessible". Croyant avoir affaire à un bout de tissu, il tire dessus etLa section de recherche de la gendarmerie de Lille et le procureur de Dunkerque étaient sur place ce mercredi après-midi, où ils ont été rejoints par un médecin légiste depuis 18 heures pour effectuer les premières constatations., et encore moins les circonstances de sa mort.Pour l'heure, "" souligne-t-on à la gendarmerie. Le secteur étant proche de Grande-Synthe, il n'est pas non exclu que la victime soit un migrant.