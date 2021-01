Cyclisme : le parcours des 4 Jours de Dunkerque dévoilé, les organisateurs confiants malgré le Covid-19

Pour l'instant, il n'est pas question de parler d'annulation. Mais l'incertitude a plané sur la tenue de l'événement, malgré l'annonce à la presse du parcours des 4 Jours de Dunkerque - Grand Prix des Hauts-de-France, prévus du 4 au 9 mai 2021. "Je ne peux pas donner de gages sanitaires, je peux dire qu'on met tout en oeuvre pour que cette 66e édition ait lieu", a déclaré Florence Bariseau, vice-présidente de la Région Hauts-de-France en charge de la Jeunesse et des sports, lors de la conférence de presse, lundi 25 janvier.

Des propos corroborés par le vice-président de la course, Joël Huysman.

Il n'y a rien qui peut nous assurer qu'on fera la course cette année, mais on sera prêts ! Il faut aller jusqu'au bout en espérant de ne pas devoir annuler juste avant. Joël Huysman

C'est ce qu'il s'était produit l'an passé. L'édition 2020, prévue du 5 au 10 mai, avait été annulée le 25 mars dernier en raison de l'épidémie de Covid-19. "On a laissé sur la route 100 bénévoles, une centaine de coureurs, des millions de passionnés, des journalistes, nos professionnels du tourisme qui réalisent 700 nuitées", cite Florence Bariseau.

Pas un copié-collé de l'édition 2020

Forcément, les organisateurs se sont appuyés sur l'édition 2020 pour préparer l'édition 2021. Mais pas question de faire exactement la même compétition. "On a pu recontacter chaque commune prévue pour 2020. On a amélioré notre parcours au niveau de l'attractivité, de la sportivité", détaille le président des 4 Jours de Dunkerque, Bernard Martel, confiant sur la tenue de son événement.

On attend le report de la motivation et de l'engouement de notre public et des téléspectateurs. On n'a pas vu 2020, on reporte doublement notre motivation. Il faut, il faut partir en 2021 ! Bernard Martel

Le parcours, qui convient "aux baroudeurs", selon Joël Huysman, empruntera trois des cinq départements de la région Hauts-de-France : le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme, au coeur de la troisième étape entre Péronne (Somme) et Mont-Saint-Eloi (Pas-de-Calais). L'ancien Tour de Picardie, arrêté en 2016 après 70 éditions, a été intégré à partir de l'année suivante sur des étapes des 4 Jours de Dunkerque.

Seulement trois départements arpentés

Ne voir que trois des cinq départements impliqués dans cette édition est une "déception" pour Florence Bariseau. "Il n'y a pas assez d'étapes dans le versant sud de la région. J'ai la conviction que cette édition des Hauts-de-France doit faire mieux." Joël Huysman, en charge du parcours, s'est défendu. "C'est très difficile à organiser sur les cinq départements. On a réussi à le faire une fois. Vu le contexte, ce n'est pas facile."

Les 4 Jours de Dunkerque, dont le budget est similaire à l'an dernier (1,2 million d'euros), espèrent bien passer entre les mailles des reports et des annulations. Voire même du huis clos, que n'espère pas Bernard Martel. "Je me pose beaucoup de questions. Le huis clos peut avoir une incidence sur les communes. Si les différents commerces ne peuvent pas ouvrir, il n'y a pas de retour financier de l'investissement des communes." C'est ce qui est notamment arrivé au Circuit de la Sarthe, prévu du 6 au 9 avril et finalement annulé. Florence Bariseau voit l'investissement des communes comme "une façon de soutenir le monde sportif".

Les prochaines semaines seront décisives pour l'événement, qui sera dépendant de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales. L'annulation de la 66e édition des 4 Jours de Dunkerque, synonyme d'une nouvelle saison blanche, mettrait sérieusement en danger l'épreuve à l'avenir.