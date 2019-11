Danse avec les Stars : qui est Inès Vandamme, la finaliste nordiste du concours ?

#DALS

Elle a vécu à Saint-Pol-sur-Mer jusqu'à ses 18 ans

La danseuse met des vidéos de ses chorégraphies sur sa chaîne Youtube, tournée ici à Dunkerque.



Matt Pokora, Alicia Keys, Shakira : Inès Vandamme a dansé à leurs côtés

Elle dansait sur le plateau de Danse avec les Stars depuis trois ans déjà

Samedi soir, elle virevoltait en prime time dans les bras de Ladji Doucouré sur TF1. Avec une danse contemporaine, sa discipline de prédilection, les deux sportifs se sont qualifiés pour la finale de Danse avec les Stars.Nouvelle recrue du programme du côté des danseurs, Inès Vandamme fait une entrée fracassante en allant aussi loin dans la compétition dès sa première participation. À 27 ans, sa carrière s'est accélérée grâce à l'émission. Du chemin parcouru depuis ses premiers pas de danse lorsqu'elle avait trois ans à Saint-Pol-sur-Mer, sa ville natale.La mère et la tante d'Inès Vandamme ont une école de danse. Elle réalise ses premières chorégraphies à la salle Jean-Cocteau. "J’ai dansé jusqu’à mes 18 ans à Saint-Pol. Après, je suis partie dans le sud, où j’ai intégré le centre international de danse Vandelli-Masson, à Cannes. En parallèle, j’ai obtenu, au bout de trois ans, ma licence à la faculté de Lettres de Nice", confie-t-elle à nos confrères de La Voix du Nord Après son expérience dans le sud de la France, elle revient à Lille et voyage entre Paris et son Nord natal pour passer des castings. Très vite, elle s'installe définivement dans la capitale pour sa carrière.À 18 ans, elle danse aux NRJ Music Awards aux côtés d'Alicia Keys et de Shakira. Dans une interview à La Voix du Nord , elle ne cachait pas son ambition : "J’ai besoin que les regards se tournent vers moi. Dans ce milieu, on est des centaines en compétition pour peu de places. Aux castings, il faut très vite se faire remarquer."De castings en castings justement, elle devient danseuse aux côtés de Matt Pokora. La production de TF1 lui propose alors de rejoindre l'émission une première fois il y a deux ans et demi alors qu'elle danse sur My Way Tour, la tournée du chanteur. Ce n'est que partie remise.Pour autant, elle ne ferme pas la porte à Danse avec les Stars. En 2016, elle rejoint l'émission comme danseuse additionelle. Elle vient prêter main forte aux couples sur les danses à plusieurs et pendant les tableaux chorégraphiques qui rythment le programme.En juin dernier, elle réussit le casting et intègre le groupe des partenaires des stars. Pour sa première participation, elle danse en couple avec l'ancien champion du monde d'athlétisme en 110 mètres haies Ladji Doucouré.

Le duo a réussi l'exploit de se qualifier pour la finale sans passer par l'épreuve de la "dernière chance", sorte de ballotage pour les deux couples ayant obtenu le moins de votes du public.



Son surnom dans l'émission ? "Dunkerque"

Elle se produisait pendant un concours qui mettait à l'honneur les jeunes personnalités de Dunkerque.

Qu'il s'agisse de son partenaire de danse ou du présentateur de l'émission Camille Combal, les membres du programme n'hésitent pas à la taquiner sur ses origines nordistes. Une identité qu'elle revendique : d'ailleurs, elle n'a pas hésité à retourner à Saint-Pol-sur-Mer avec son partenaire pour lui montrer son attachement à la région.Tout au long de sa carrière, elle est revenue dans le Nord pour voir sa famille... Et danser. En 2014, elle se produisait par exemple au trophée Jean-Bart de Dunkerque.Récemment, elle confiait vouloir ouvrir une école de danse dans le quartier du Grand Large à Dunkerque. Un beau projet qui devra attendre au moins une semaine et la grande finale de la compétition samedi 23 novembre à 21h05 sur TF1.