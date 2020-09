DIRECT VIDEO. Dunkerque : vivez le départ la 3ème étape de la Solitaire du Figaro

Solitaire du Figaro : suivez le départ dunkerquois de la 3ème étape en direct

La 3e étape de La Solitaire du Figaro s'annonce décisive. Les 33 skippers encore en course franchiront la ligne à 16h à Dunkerque et mettront le cap sur la Loire-Atlantique (Saint-Nazaire). Une étape à suivre en direct à partir de 15h50.Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) a remporté mardi à Dunkerque la deuxième étape de cette Solitaire du Figaro 2020 en devançant Sam Goodchild(Leyton) et Yann Eliès (Quéguiner Matériaux - Leucémie Espoir) et a pris la première place du classement général. Vainqueur de la première étape, Xavier Macaire (Groupe SNEF) a terminé cinquième.Le Cléac'h est en tête du classement général et devient le grand favori pour la victoire finale. "Avec le classement général qui commence à se dessiner, certains vont jouer un peu différemment, on verra. C'est sûr que je ne peux pas être mieux placé, mais il reste un gros bout de chemin à parcourir", aindiqué Le Cléac'h.1. Armel Le Cléac'h (Banque Populaire), 5 j 22 h 48 min2. Xavier Macaire (Groupe SNEF), à 37 min 30 sec3. Sam Goodchild (Leyton), 43 min 59 sec4. Yann Eliès (Quéguiner Matériaux - Leucémie Espoir), à 49 min 59 sec5. Tom Laperche (Bretagne CMB Espoir), à 51 min 14 sec6. Martin Le Pape (Fondation Stargardt), à 59 min 06 sec7. Frederic Duthil (Technique Voile - Cabinet Bourhis Generali), à 1 h 02 min 57 sec8. Pierre Leboucher (Guyot Environnement), à 1 h 03 min 04 sec9. Fabien Delahaye (Laboratoires Gilbert), à 1 h 03 min 45 sec10. Gildas Mahe (Breizh Cola), à 1 h 09 min 35 sec