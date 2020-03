Dunkerque : 12 migrants (dont 7 enfants) secourus au large

[#Sauvetage] d'une embarcation de 12 migrants en difficulté au large de Dunkerque par le patrouilleur Aramis de la gendarmerie maritime suite ☎️ au #CROSS Gris-Nez par un 🚢 de commerce.

➡️https://t.co/65UX3rDPhV pic.twitter.com/Ah42CNDBBS — PREMAR Manche (@premarmanche) March 19, 2020

C'est un navire de commerce qui a alerté jeudi, vers 16h30, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez, après avoir repéré une embarcation en difficulté à environ 16 nautiques (environ 29 km) au nord de Dunkerque. A son bord, 12 migrants qui tentaient de rallier l'Angleterre.Le patrouilleur côtier de la gendarmerie maritime (PCG) Aramis a pu leur porter assistance une demi-heure plus tard et les transférer son bord. Parmi ces migrants, il y avait 7 enfants.A 19h30, le PCG Aramis les a débarqués à Boulogne-sur-Mer. Certains étaient en légère hypothermie. Ils ont été pris en charge par les pompiers du SDIS 62 et la police aux frontières 62.Lundi, 16 migrants avaient déjà du être secourus en mer , au large de Dunkerque.