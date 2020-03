Dunkerque : 16 migrants secourus dans une embarcation au large de la côte, dont un en “sévère hypothermie”

#Sauvetage d’une embarcation de 16 migrants en difficulté au large de Dunkerque suite 📞 au #CROSS Gris-Nez. Secourus par le PSP Flamant de la @Marinenationale, la @SNSM Calais, la VCSM Escaut de la gendarmerie maritime. pic.twitter.com/uKAa2mouZJ — PREMAR Manche (@premarmanche) March 16, 2020

Les services du Centre régional opération de surveillance et de sauvatage (CROSS) du Cap Gris-Nez restent mobilisés, et ont été appelés ce lundi matin pour secourir une embarcation de migrants en détresse, a indiqué la préfecture maritime Manche Mer du Nord.L'embarcation, qui prenait l'eau avec 16 migrants à son bord, a été repérée aux autorités par le ferry Delft Seaways. Le PSP Flamant a alors récupéré les occupants vers 10H40, dont un homme qui se trouvait en hypothermie sévère, et qui a été transféré en urgence vers Calais via le VCSM Escaut.À 12H30, précise la préfecture maritime, les quinze autres migrants ont été débarqués à Calais.