Dunkerque : 6 migrants secourus dans une embarcation en difficulté

[Sauvetage] ➡️ https://t.co/EfPZEbq9IY Sauvetage de 6 migrants au large de @Dunkerque grâce au #CROSS Gris-Nez et au patrouilleur Jacques Oudart Fourmentin de la @douane_france pic.twitter.com/Zcc0BpBf2Q — PREMAR Manche (@premarmanche) December 31, 2019

Une embarcation dans laquelle se trouvait six migrants a été interceptée au large de Dunkerque, tôt ce mardi 31 décembre, a indiqué la préfecture maritime Manche Mer du Nord.Vers 7 heures du matin, le CROSS Gris-Nez est alerté par le SAMU que six migrants se trouvent en difficulté dans une embarcation légère, à 11 km au nord de Dunkerque. Le CROSS alerte alors le patrouilleur de la douane Jacques Oudart Fourmentin pour qu'il se rende sur les lieux.Les six hommes sont récupérés vers 6 heures et acheminés vers le port de Dunkerque, où ils ont été pris en charge par les pompiers en légère hypothermie.Dimanche et lundi, déjà, une cinquantaine de migrants ont été secourus au cours de plusieurs opérations. Au total, en 2017, 2.358 personnes ont été secourues dans la Manche, côté français.