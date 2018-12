Dunkerque : une adolescente de 15 ans accouche au commissariat

Déni de grossesse ?

à l'hôtel de police de Dunkerque, selon la police locale qui confirme une information de La Voix du Nord Interpellée dans le cadre d'"", l'adolescente était sur le point de quitter la garde à vue sans être inquiétée, dimanche, lorsqu'"au moment de sortir, en attendant que sa maman vienne la cherche," indique une source policière.Les policiers lui viennent alors en aide et appellent les secours, maisà la maternité et l'adolescente a accouché sur place.La très jeune maman aurait semble-t-il, aucun élément ne permettant de présager de son accouchement imminent. Elle n'en avait en tout cas pas parlé à son avocat, et selon La Voix du Nord elle aurait déclaré a posteriori ne pas savoir qu'elle était enceinte. Même son état physique, qui se limitait àn'avait pas alerté les services de police.Elle a été transportéeavec son enfant à l'hôpital.