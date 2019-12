Dunkerque : l'ancien bâtiment de la criée municipale est à vendre sur Le Bon Coin

Une histoire de double "D"

Sur les grilles de l'hôtel de ville et sur la façade du bâtiment, les mêmes "D" croisés. / © Google Street View

Sur le site de petites annonces Le Bon Coin, une offre un peu particulière a été postée le 19 novembre dernier. Pour 132 000 euros, une agence immobilière propose d'acquérir un "hangar à rénover intégralement en hyper centre de Dunkerque". Briques, belle hauteur sous plafond... Dans ce lieu complètement désaffecté, c'est la façade qui intrigue le plus.Elle dénote avec le reste de la place ou les constructions sont bien plus récentes. Le bâtiment semble avoir échappé aux bombardements des deux guerres mondiales. La facade du lieu est marquée par deux lettres"D" enchevêtrées, commes sur les grilles de l'hôtel de ville de Dunkerque.La construction de l'hôtel de ville datant de la toute fin du XIXsiècle, il est possible que le bâtiment en question ait été érigé par la municipalité à la même époque.Sur une photo d'époque, on peut lire "Criée Municipale" sur la devanture de l'édifice. Depuis, le hangar aurait abrité une salle des ventes dans l'après-guerre, puis un garage automobile dans les années 1980.Aujourd'hui, l'agence immobilière vante la "possibilité de créer 390 mhabitables sur plusieurs niveaux", pouvant devenir un ou plusieurs lofts ou des bureaux. Reste à voir quelle utilité le prochain propriétaire souhaitera attribuer à cette vieille bâtisse.