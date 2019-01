Dunkerque annonce de nouveaux chiffres records pour son Grand Port maritime

Un port réputé comme port de "grands vracs"



Le transport maritime face aux conséquences du Brexit

donc pour le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) . Pour 2018, la hausse de son trafic affiche + 3%. 51,6 millions de tonnes de marchandises ont transité par le port cette année, contre 50,2 millions de tonnes en 2017.Le GPMD enregistreLa plus forte concerne à nouveau le trafic de conteneurs : 422 000 conteneurs ont transité sur son site, confortant sa position de 1port français pour l’importation de fruits en conteneurs.Destinés à ses nombreuses implantations industrielles, il reste le 1er port français d’importation des minerais et de charbon. 15 millions de tonnes de minerais et 6,4 millions de tonnes de charbon ont transité cette année par Dunkerque.Le marché des céréales progresse, lui aussi, de 11% avec 1,4 million de tonnes en 2018 et resteMais si le transit d'hydrocarbures affiche une baisse de 3%, avec, quand même 3,3 millions de tonnes. C'est encore 1,2 million de tonnes de gaz naturel liquéfié qui ont été enregistré. Soit une hausse de +56%, pour la deuxième année de fonctionnement du terminal méthanier.Seul vrai bémol dans ce palmarès,, avec un léger repli du nombre de camions et de remorques. Tout comme celui des voitures de tourisme, 687 000 véhicules et des passagers, 2,62 millions de voyageurs qui affichent une baisse de 2%.Le contexte du Brexit, avec une économie anglaise incertaine, mobilise les services du port de Dunkerque, depuis plusieurs mois.François Soulet de Brugière, le président du conseil de surveillance du GPMD, rappelle que "la construction du parking de 200 places pour poids lourds va permettre d'anticiper une éventuelle congestion du port". L'objectif premier du port est d'assurer la fluidité en respectantLaconstruction de nouvelles installations pour ces contrôles, représenterait un coût supplémentaire de 25 millions d’euros.Sa situation géographique, face à la Grande-Bretagne, proche de la Belgique et des pays du Nord de l'Europe reste un atout majeur du Port de Dunkerque. Mais cette hausse générale s'explique aussi, par la taille de ses bassins. Ils offrent la possibilité d', comme des porte-conteneurs de 400 mètres de long. Tout comme les personnels du port et les dockers, qui concourent à faire de Dunkerque,