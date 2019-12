Dunkerque : appel à témoins suite à la disparition d'une adolescente

🚨[#AvisDeRecherche]🚨 #DisparitionInquiétante d'Ivana MASCLET, 13 ans, 1m65 disparue à #Dunkerque (#Nord), susceptible de se trouver secteur gare, palais de Justice et centre marine.

A Dunkerque ?

Le commissariat de Dunkerque a lancé un appel à témoins pour retrouver Ivana Masclet, une Dunkerquoise de 13 ans. Elle a été signalée disparue le 26 novembre dernier et n'a pas réintégré son foyer depuis cette date. Elle aurait un profil psychologique fragile.De corpulence normale, elle mesure 1m65. Les yeux marron foncés, elle a les cheveux de couleur châtain clair. Elle ne porterait pas de bijoux apparents ni de signe distinctifs particuliers.Elle porterait un blouson de type bombers de couleur noir (intérieur doré), une grande écharpe à carreaux rouge et blanc, une paire de baskets Puma de couleurs noir et doré, soit une veste en jean noir trouée, un jean bleu clair, une paire de baskets Gucci blanche.D'après le commissariat de Dunkerque, elle serait susceptible de se trouver sur le secteur de la gare de Dunkerque, à proximité du tribunal de grande instance de Dunkerque et du secteur Pôle Marine.Pour tout renseignement, il faut joindre la Brigade des mineurs de Grande-Synthe au 03.28.69.71.00. En dehors des heures de bureau, il faut appeler le commissariat central de Dunkerque au 03.28.23.50.50.