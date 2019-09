Dunkerque : les artisans qui se sont fait pirater 32 000€ sur leurs comptes vont être remboursés par leur banque

Le Crédit Agricole va porter plainte

Sabine et David Starquit attendaient avec anxiété le verdict de la commission qui s'est réunie ce lundi au siège du Crédit Agricole Nord de France pour étudier leur dossier. Et c'est finalement un immense soulagement pour eux. "Nous avons eu l’appel de la responsable qui nous confirme le remboursement total des 32 000 € disparus", nous a indiqué Sabine, particulièrement émue. "Vous imaginez bien à quel point nous sommes soulagés ! Nous allons pouvoir reprendre notre vie comme avant, même si le traumatisme est encore présent... On va maintenant demander à être reçus pour avoir tous les moyens de sécurisation possibles. Il va falloir retrouver la confiance".Depuis début septembre, ce couple d'artisans, propriétaires de la serruerie Baeye et la société de plomberie A Tous Services à Dunkerque, vivait un véritable cauchemar : en seulement trois jours, 32 000 euros s'étaient évaporés des comptes en banque de leurs deux entreprises au profit de bénéficiaires inconnus.Des pirates sont en fait parvenus à transférer la ligne de téléphone mobile SFR de Sabine vers un autre opérateur, à son insu. Le 29 août, un SMS l'avait en effet prévenue que "la portabilité de ma ligne vers La Poste était effective", alors qu'elle n'avait rien demandé. Les fraudeurs ont pu ainsi prendre possession de son numéro et recevoir de la banque les codes d'activation pour valider des nouveaux relevés d'identité bancaire (RIB) et effectuer des virements extérieurs."Les opérateurs téléphoniques font face à une recrudescence accrue des fraudes à la portabilité", indique ce lundi soir le Crédit Agricole Nord de France dans un communiqué. "Dans le dossier de virements frauduleux détectés par le Crédit Agricole Nord de France et dont son client a été victime, la Caisse régionale confirme qu’elle remboursera les montants détournés à son client. Son conseiller bancaire poursuivra l’accompagnement de proximité de ce client dans le moment difficile qu’il rencontre. Le Crédit Agricole Nord de France rappelle que ses outils digitaux sont fiables et sécurisés. La Caisse régionale indique également qu’elle porte plainte contre les fraudeurs et suivra attentivement la progression des investigations jusqu’au tribunal".De leur côté, Sabine et David Starquit avaient déjà porté plainte contre X pour escroquerie au compte bancaire.