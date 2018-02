Dunkerque : un automobiliste retrouvé mort au volant, en pleine voie

C'est un passant qui a alerté les secours, lundi vers 4h30, après avoir vu un homme inanimé dans sa voiture, en pleine voie à l'angle des rues Henri Terquem et du Leughenaer à Dunkerque.



Le SAMU n'a pu réanimer la victime, qui est un habitant de la ville âgé de 55 ans. Un obstacle médico-légal a été dressé et une autopsie doit être pratiquée pour déterminer les causes exactes de la mort. Selon une source policière, ce drame n'aurait rien de suspect, a priori. L'enquête en cours devra le confirmer.