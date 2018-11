Dunkerque : l'autopsie de David Gaborcik confirme qu'il est mort après avoir chuté d'un toit, “sans trace de lutte”

La piste du suicide privilégiée

La mort de David Gaborick, joueur de hockey au sein des Corsaires de Dunkerque, résulte bel et bien d'une "chute d'une grande hauteur" a indiqué ce lundi le parquet de Dunkerque, confirmant une information du Phare Dunkerquois Le corps du Slovaque de 25 ans avait été découvert mardi soir au pied d'un immeuble dans le centre de Dunkerque. On pensait alors qu'il avait chuté d'un balcon, mais la découverte d'une voiture contenant ses papiers dans le canal, à quinze minutes d'intervalle , avait brouillé les pistes.L'autopsie du corps a été réalisée ce lundi matin et ses résultats sont désormais connus : non seulement David Gaborick est mort d'une chute, maiss. Il n'y a par exemple aucune trace de lutte et des lésions sur ses poignets, fracturés, montrent qu'il est tombé de face, ce qui signifie qu'il n'aurait pas été poussé.L'enquête a par ailleurs montré que la porte de l'immeuble était ouverte au moment des faits et qu'une fenêtre permettait d'accéder au toit. La victime, qui n'habitait pas dans l'immeuble et ne connaissait personne qui y résidait,, même si l'enquête n'a pas encore pu faire le lien avec la voiture tombée dans le canal.. "Il n'y avait pas de trace de la ceinture sur le corps" précise le parquet.Les enquêteurs vont maintenant tenter de savoir quel était son état d'esprit dans les heures ou les jours qui ont précédé le drame.Pour soutenir sa famille, les Corsaires de Dunkerque ont lancé dimanche un appel aux dons via une cagnotte en ligne sur le site Leetchi.