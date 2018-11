Dunkerque : une vidéo révèle des failles de sécurité à la centrale nucléaire de Gravelines

Contrôler la sûreté nucléaire - Une inspection de l'ASN

Vétusté et négligences

"Ca, c'est mal fait", "On trouve desjusque là", "Tout rouille là-dedans"... L'autorité de sûreté nucléaire (ASN) a procédé à un contrôle de sécurité à la centrale de Gravelines-Dunkerque en mai. Et ses conclusions mettent en avant desUne vidéo repérée par Le Phare Dunkerquois et publiée par l'ASN fait un bilan de cette inspection. Les experts s'y expriment en des termes techniques, parfois difficiles à saisir, mais ils pointent clairementL'inspecteur en chef, Christophe Quintin, donne le ton. Malgré une impression "globalement positive de l'état du site", il poursuit : "Je vois qu'il y a plein d'idées pour améliorer ses pratiques. Petit bémol :. Et là, vous n'y êtes pas encore"La centrale située en périphérie de Dunkerque compte six réacteurs.et font l'objet d'un suivi particulier, étant donné leur âge avancé. Onze inspections thématiques ont donc été menées ainsi qu'une autre inopinée en pleine nuit."L'état général est surprenant de premier abord. Il y a des corrosions qui sont actives, avancées, mais ça n'a pas l'air de les choquer et", pointe un autre expert.Tout au long de la vidéo, on voit les inspecteurs de l'ASN mettre en avant différentes failles de sécurité. "Ils nous ont dit qu'ils avaient vu [qu'il y avait du vernis égratigné, NDLR] il y a un mois,", note un autre inspecteur.Une vidéo surprenante dont la conclusion est sans appel : ", voire fortement en-dessous", reprend l'inspecteur en chef de l'ASN. Dans un courrier adressé au président d'EDF , l'autorité de sûreté nucléaire demande la mise en place de travaux pour améliorer notamment la sécurité face aux risques de séismes.L’ASN prendra position fin 2020 "sur le caractère suffisant des dispositions que vous prévoyez de mettre en œuvre", explique son président dans cette même lettre. Elle pourra, le cas échéant, "" pour compléter les dispositions que prévues ou encadrer leur mise en œuvre.