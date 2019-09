Dunkerque : un baigneur en difficulté en mer secouru à 200 mètres au large

[#opérations] ➡ https://t.co/89QnmXoDYU Sauvetage d'un homme au large de Malo-les-Bains (59) par l'🚁 Coxyde de l'armée de l'Air belge et le CODIS 59, coordonné par le #CROSS Gris-Nez — PREMAR Manche (@premarmanche) September 13, 2019

Plus de peur que de mal, pour ce baigneur qu'il a fallu aller chercher, vendredi aux alentours de 14 heures, alors qu'il se trouvaient à la dérive et en difficulté, à environ 200 mètres de la plage de Malo-les-Bains à Dunkerque.Selon la préfecture maritime, c'est un témoin qui se trouvait sur le sable qui a donné l'alerte, "qui a eu le très bon réflexe de composer le 196 - les secours en mer", est-il indiqué dans un communiqué.La victime, âgée d'une cinquantaine d'années, a pu être récupérée par les autorités avec notamment l'appui d'un hélicoptère belge, puis a été hospitalisée dans un état léger.On ignore encore comment et pourquoi ce baigneur s'est retrouvé au large dans cette situation périlleuse.