Dunkerque : un baigneur secouru et hospitalisé, un autre porté disparu

D'importants moyens de recherches sont déployés ce samedi après-midi sur la plage de Dunkerque, pour retrouver un baigneur porté disparu. Un hélicoptère belge, une vedette de la gendarmerie maritime et des canots de la SNSM sont notamment mobilisés pour localiser le naufragé.Les recherches étaient toujours en cours à 19 heures, avec des reconnaissances réalisées au niveau des brise-lames.Un premier baigneur, avec lequel se trouvait le disparu, a été sortie de l'eau par les CRS alors qu'il se trouvait en difficulté. Souffrant de pertes de connaissance et étant désorienté, il a été transporté par les pompiers au center hospitalier de Dunkerque.Un troisième personne qui faisait partie de ce groupe de baigneurs est sortie de l'eau indemne. On ignore encore les circonstances exactes dans lesquelles ces personnes se sont retrouvées en difficulté.Vendredi, un corps sans vie a été repêché à Boulogne-sur-Mer