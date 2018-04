Dunkerque : casting de figurants pour une série avec Bruno Solo et Agnès Soral

Deux époques

Adaptation d'un best seller



Comment participer au casting ?

La production d'une mini-série de quatre épisodes qui sera diffusée prochainement sur M6, "", recherchepour des séquences à tourner entre le 23 avril et le 2 mai prochains dans le Dunkerquois (et). Un casting aura lieu ce lundi 16 avril à la maison de l'armateur de Dunkerque.Les profils recherchés,, devront pouvoir s'inscrire dans deux contextes temporels bien distincts : 1978 et 1998. Époques différentes, styles différents ! "Les physiques et coiffures doivent être crédibles", précise l'annonce de la production. "Hommes : pas de coupe au rasoir, tours d'oreilles et nuque longs, moustaches bienvenues. Femmes : cheveux plutôt longs (minimum épaules)".Les figurants seront appelés à interpréter des rôles de journalistes, avocat(e)s, policiers gendarmes ou encore plagistes. Un tribunal sera notamment reconstitué en mairie de Dunkerque pour le tournage d'une séquence "procès"."Un avion sans elle",par Jean-Marc Rudnicki, sera une série adaptée du roman de, paru en 2012 (éditions "Les Presses de la Cité") et vendu depuis à plus d'un million d'exemplaires. L'histoire raconte le conflit entre deux familles qui se disputent la garde d'une petite fille, survivante d'un crash aérien.En tête d'affiche de la série, qui sera diffusée par M6 courant 2019,etnotamment. Par ailleurs, l'équipe s'arrêtera à Lille du 11 au 18 mai pour tourner.Les candidats à la figuration doivent se présenter ceIl est égalementavec les éléments suivants : une photo très récente (avec coupe de cheveux actuelle), votre âge, vos mensurations et votre numéro de téléphone portable afin de pouvoir être joint très rapidement.Bonne chance !