Dunkerque : le championnat de France des sports de glace rassemblera neuf disciplines, une première

16 titres de champion ou championne de France seront décernés

D’ici un peu plus d’un mois, Dunkerque deviendra la capitale française des sports de glace. 4.500 spectateurs sont en effet attendus du 19 au 21 décembre prochain, pour le championnat de France élite , qui aura lieu dans la patinoire Michel Raffoux Alors que jusque-là le championnat ne rassemblait que cinq disciplines – le patinage artistique solo ou en couple, la danse sur glace, le patinage synchronisé, le short-track (patinage de vitesse) et le balai sur glace – trois nouvelles disciplines émergentes viennent s’ajouter cette année : le freestyle (chorégraphie en musique), l’ice cross (patinage de descente extrême) et le tir à la cible en curling.Pour le champion olympique et multiple champion de France de patinage artistique Brian Joubert, ces évolutions vont dans le bon sens : «Cela permettra de toucher un autre public. Les gens venus voir le patinage pourront par exemple découvrir le curling. Ça ne peut faire qu’une bonne publicité pour notre fédération et pour notre sport. En plus, cela permettra aussi aux athlètes de se rencontrer entre différentes disciplines.»16 titres seront décernés à la fin des épreuves. Un nouveau défi pour Brian Joubert, qui sera présent en tant qu’entraineur pour ses élèves. «Il y aura beaucoup de stress, anticipe le patineur. J’ai envie d’emmener ces gamins le plus haut possible.»Cerise sur le gâteau, il sera possible durant le championnat de s’initier à la pratique du tir à la cible en curling, ainsi qu’au bobsleigh, devant la patinoire de Dunkerque.