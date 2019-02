Dunkerque : Charlotte Gainsbourg, Feu ! Chatterton ou Groundation au festival (gratuit !) de la Bonne Aventure

Les concerts de la grande scène ….

Accompagner le passage à l'été avec une belle bande originale, c'est désormais la (bonne) habitude de laLa troisième édition de ce festival se déroulera lesprochains sur la plage de48h de fête, pendant lesquels artistes, publics, touristes et habitants seront portés par un vent fédérateur musical en bord de mer.La Bonne Aventure, c'est une grande scène gratuite avec, samedi en début de soirée : les irradiantsles sautillantset, le dimanche, l’explosive fanfare, la pop uber deet le légendaire reggae deRendez-vous également au Klub le samedi soir avec l’oiseau techno de nuit, jusqu’au petit matin.Pas desans parcours secret : un bus, une destination secrète, une jauge limitée, un lieu insolite, et surtout un artiste mystère jusqu’à ce que le concert commence. Une véritable invitation au voyage.En front de mer, Place du Centenaire : là aussi, les programmateurs ont prévu de surprendre le public avec des concerts de la scène suspendue dans les airs, des Dj sets, des foodtrucks, des installations plastiques installées le long de la digue... Attendez-vous donc à être étonnés !10 associations du territoire Dunkerquois ont répondu à un appel à projets initié par la Communauté Urbaine de Dunkerque. Des installations autour d'un ancien golf miniature, des DJ's qui diffuseront leur son grâce à des vélos. Tout est affaire de courant, d’énergies et d’instinct. Une seule consigne de sécurité à la Bonne Aventure : flâner.Le. L'an dernier, il a réuni plus de 30 000 spectateurs.