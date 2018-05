Dunkerque : le cimetière de nouveau ciblé par des voleurs de métaux, plus de 100 stèles dégradées

Cimetière de Dunkerque : plus de cent sépultures dégradées pour du cuivre et du laiton

Un ou dessévissent ces derniers jours dans le, route de Steendam, où plus d'une centaine deont été dégradées ces derniers jours. Ce sont lesqui sont visés par les malfrats, qui les arrachent pour récupérer duou duduavaient d'abord été dégradées dans la nuit de samedi à dimanche. Mais les auteurs ne se sont pas arrêtés là : lundi en pleine journée, entre 13h et 15h, ce sontqui ont été ciblées. Hier mardi,étaient attaquées. Au total, ce sont donc pas moins dequi ont été touchées.Uneest menée par la police de Dunkerque. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant. La ville de Dunkerque a porté, et tous les propriétaires de concessions victimes de ces dégradations sont invités à faire de même, à titre individuel.