Dunkerque : le corps du baigneur porté disparu a été retrouvé

Un autre baigneur hospitalisé

Le corps sans vie d'un baigneur porté disparu samedi après-midi à la plage de Dunkerque a été retrouvé vers 19h35, a-t-on appris du CODIS 59 e de la préfecture maritime.La victime a été découverte au moment où les opérations de recherches allaient être levées. Un vaste dispositif avait été mis en place depuis plus de 4 heures , mobilisant de nombreux moyens nautiques et un hélicoptère.Vers 15 heures, un homme en difficulté avait dû être sortir de l'eau par les CRS et avait été conduit à l'hôpital. Cet homme était accompagné de deux autres personnes au moment d'aller se baigner.L'une d'entre elles s'en est sortie indemne, mais la troisième était introuvable, avant d'être découverte sans vie en début de soirée.