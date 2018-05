Dunkerque : un couple arrêté pour des cambriolages commis grâce à un “passe PTT”

Le butin n'est pas exceptionnel, mais le mode opératoire n'est pas courant. Un homme de 26 ans et sa compagne de 30 ans ont été interpellés lundi 28 mai rue des Hirondelles à Dunkerque, alors qu'ils tentaient de dérober un portefeuille laissé dans une boite aux lettres privée. Le couple y avait eu accès facilement grâce à un "passe PTT", avant d'être surpris par le propriétaire, qui a prévenu la police.



La brigade d'atteintes aux biens de la Sureté Urbaine de Dunkerque a alors fait le rapprochement avec quatre cambriolages commis depuis le 18 mai rue Degans, quai des Jardins, quai des Américains et boulevard Sainte-Barbe.



Clefs laissées dans la boîte aux lettres Pour ces quatre cambriolages, qui concernent une maison et des appartements, les clefs de ces habitations avaient été déposées dans leurs boites aux lettres respectives (par la famille ou des voisins). Ainsi le couple de voleurs, qui se promenait à pied dans les rues de Dunkerque, ouvrait des dizaines de boîtes jusqu'à tomber opportunément sur ces trousseaux, qui leur permettaient alors d'entrer sans problème dans les logements puis de s'y servir.



Originaires de Rosendaël, le jeune homme et sa compagne ont reconnu les faits en garde à vue. Lors de la perquisition de leur domicile, la quasi-intégralité des biens volés ont été retrouvés : 5 ordinateurs portables, 2 tablettes numériques, deux appareils photo, 6 disques durs et 4 consoles de jeu. Des objets faciles à transporter.



Lui devra prochainement répondre de vols par effraction devant le tribunal correctionnel de Dunkerque, alors que sa compagne y sera jugée pour recel. Ils étaient jusque là parfaitement inconnus des services de police.



Les forces de l'ordre mettent en garde les particuliers et rappellent à l'occasion de cette affaire qu'il est risqué de laisser des objets de valeur ou des clefs dans une boite aux lettres.