VIDÉO. Dunkerque : David Guetta et de nombreuses personnalités ont rendu un dernier hommage à Fred Rister

Dunkerque : David Guetta et de nombreuses personnalités ont rendu un dernier hommage à Fred Rister

"I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you". C'est au son de cette chanson composée par Fred Rister et David Guetta que la cérémonie religieuse s'est terminée ce mercredi en l'église Saint-Éloi à Dunkerque.Environ un millier de personnes ont rendu un dernier hommage au DJ compositeur, décédé à 58 ans des suites d'un cancer. Son grand ami et complice musical David Guetta était au premier rang.De nombreuses autres personnalités étaient également présentes : Alain Chamfort, Marc Lavoine, Arnaud Delbarre... Son épouse Isabel a évoqué longuement le souvenir de son mari, parlant notamment de sa "joie de vivre, sa voix, un soleil pour ses amis, quelqu’un sur qui on pouvait compter, un homme qui nous faisait danser. "Fred Rister, DJ, producteur et compositeur originaire de Dunkerque (Nord), collaborait avec David Guetta depuis les années 2000 et a co-écrit plusieurs tubes planétaires comme I Gotta Feeling des Black Eyed Peas. Il a notamment remporté en 2010 un Grammy Awards pour le titre When Love Takes Over. Ce lundi 2 septembre, à 22h45, France 3 Hauts-de-France rediffuse le documentaire "I Want a miracle", consacré à Fred Rister.