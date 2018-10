Dunkerque : découverte d'un cadavre dans le canal

C'est un riverain, dimanche 14 octobre peu après 18 heures, qui a alerté secours et police, après avoir aperçu un corps flottant dans le canal exutoire de Dunkerque, au niveau du quartier des Glacis.



La victime, un homme d'une quarantaine d'années, était décédée. La mort était récente, selon une source policière.



L'enquête ouverte doit permettre d'identifier le corps, et de déterminer les causes de la mort. Si rien de suspect n'est apparu pour le moment, un médecin légiste doit toutefois procéder à un examen de corps, afin de s'assurer qu'aucun tiers n'est intervenu dans le décès de cette personne.