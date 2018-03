Dunkerque : découvrez la programmation du festival de la Bonne Aventure !

Camille - Lasso (Official Music Video)

Un, des concertsdans une ambiance presque intimiste : après le succès de la première édition, les festival de lareprend ses marques à. L'édition 2018 se tiendra les 23 et 24 juin prochain et l'on connaît déjà lesqui se produiront sur la plage.La chanteuse, qui a sorti en 2017 un nouvel album intitulé "OUI", sera présente au festival Dunkerquois, pour présenter ses nouvelles chansons comme "Lasso" ou "Les loups".

De la chanson française et... de l'électro



A côté d'elle, d'autres artistes plus électroniques, comme Fakear ou General Elektriks, mais qui s'inscrivent bien dans le cadre "tranquille" d'une scène vue sur mer. Les premiers se sont en effet fait une place dans le monde de "l'électro-posé", cette branche de l'électro qu'on peut apprécier lors d'une sieste ou d'un coucher de soleil estival... Les seconds, eux, ont déjà prouvé leur goût de la scène et de l'impro, notamment au festival des Nuits Secrètes, il y a deux ans, à Aulnoye-Aymeries.



General Elektriks - Tu m'intrigues - Live (Les Nuits Secrètes 2016)



Le festival des Nuits Secrètes, justement, n'est pas bien loin. Ce sont les mêmes organisateurs qui ont en effet décidé de lancer ce nouveau festival sur la côte d'Opale. Et si la programmation est différente, on retrouve bien l'esprit d'"exploration" musicale, qu'on trouve dans les "parcours secrets" des Nuits Secrètes...



A noter que le festival sort également des frontières françaises avec la participation d'artistes comme Selah Sue (qui se produira en acoustique) ou encore Angus et Julia Stone. Enfin, pour terminer sur une note un peu plus festive, les spectateurs auront l'occasion de retrouver les joyeux drilles de Marcel et son Orchestre.