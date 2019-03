C'est un duel à distance, une sorte de Booba/Kaaris du cri de la mouette... d'un côté, un célèbre humoriste,. De l'autre, une Nordiste, Justine, sacrée "championne du monde du cri de la mouette 2019" lors du carnaval de Dunkerque Jeudi, la star du stan-up, qui se produira a défié l'imitratrice-reine des volatiles . "A mon sens, elle faisait plus la poule", a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur Facebook. "Si j'avais été là, Justine, c'est sûr que tu n'aurais pas gagné. Je te propose un tête à tête de mouettes, si tu es une mouette, viens. On va voir qui c'est la mouette de nous deux."La réplique de la championne n'a pas tardé. "J'ai bien vu ta vidéo et laisse-moi bien te prouver que le 31, il y a une vraie différence entre la poule et la mouette", a déclaré Justine dans une vidéo publiée par nos confrères de France Bleu Nord."Je relève le défi", poursuit-elle. "Criera bien qui criera le dernier. Rendez-vous le 31 et je peux te dire que je vais avoir une équipe de mouettes, tu vas voir ce que tu vas voir." Et la jeune femme de conclure sur un cri de mouette rageur et strident dont elle a le secret.Suite de la "battle" le 31 mars sur la scène du Kursaal à Dunkerque.