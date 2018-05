Dunkerque : le député Paul Christophe demande une étude sur la pollution des aliments locaux

Plus de cancers que la moyenne nationale

Les produits cultivés ou pêchés à Dunkerque sont-ils affectés par la pollution ? Le député (DVD) du Nord et ex maire de Zuydcoote Paul Christophe voudrait voir une enquête réalisée sur le sujet.Dans un courrier révélé par nos confrères de 20 Minutes et adressé à la directrice de l'Agence régionale de la santé, basée à Lille, l'élu rappelle que dans les Bouches-du-Rhône, une enquête a été réalisée par une association sur "les aliments produits localement dans la commune de Fos-sur-Mer. Le résultat de cette étude est édifiant. Chaque produit testé par le laboratoire missioné à cette occasion, contient des polluants dans des quantités dépassant les seuils légaux.De la dioxine, du PCB ou du plomb étaient présents à forte dose dans des aliments issus de la région, selon l'étude de l’association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF).Toujours selon cette étude,. Sur les oeuf de poules élevées en plein air, le seuil était dépassé dans la moitié des échantillons, contre 2% à l'échelle de la France.Pour Paul Christophe, "la situation de la commune de Fos-sur-Mer est similaire à celle de la commune de Dunkerque", citantchez les moins de 65 ans."Dunkerque, Grande Synthe et Gravelines forment une zone qui compte effectivement un grand nombre de sites classés SEVESO , plus même que dans d'autres villes des Hauts-de-France : Versalis, Ryssen Alcools, Aluminium Dunkerque, Arcelormittal, Hydropale, Sogetra...C'est sans compter, également, l'activité portuaire : Dunkerque est le troisième port de commerce français derrière Marseille et Le Havre.