Dunkerque : deux nageurs et trois enfants sauvés de la noyade à quelques heures d'intervalle

Rappels des règles de base

se renseigner sur la météo et les heures de marée

connaître son environnement, notamment les courants et les fonds

choisir un "spot", pour les activités nautiques, où les vents portent vers la côte

se doter d'un moyen de communication pour pouvoir prévenir les secours

avertir ses proches

ne pas être seul

garder ses enfants sous surveillance

La préfecture maritime Manche - Mer du Nord appelle à la plus grande prudence, après avoir été sollicitée à deux reprises samedi après-midi, alors que les plages étaient prises d'assaut au plus fort de la canicule.Deux opérations distinctes ont été notamment menées sur les plages de Dunkerque et de Malo-les-Bains : la première, vers 15h30, a permis de secourir trois enfants qui dérivaient sur une bouée à la dérive, à 150 mètres de la plage. "Les enfants ont été récupérés par un zodiac pompier du SDIS 59" et "ramenés sains et saufs sur la plage vers 16h22", est-il indiqué dans un communiqué.Un peu plus tard, vers 17h30, la préfecture est à nouveau avertie par le CROSS Gris-Nez que deux nageurs sont en difficulté, près de Malo-les-Bains. Cette fois-ci, l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale est envoyé en renfort, de même que l'hélicoptère Coxyde de la Marine belge et le semi-rigide Jean-Paul Le Gars des sauveteurs SNSM de Dunkerque.La préfecture maritime appelle à la vigilance et rappellent quelques règles élémentaires pour les baigneurs :Samedi après-midi, au Touquet, un homme de 25 ans a perdu la vie après s'être noyé au bord de la plage.